شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاحة واحدة.. ترطيب وشبع وخفض مستوى السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

التفاح ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل إنه أيضًا طريقة فعالة لفقدان الوزن، حيث يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، يحتوي التفاح على الألياف، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترات طويلة، وتجنب الإفراط في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، ويتم هضم السكريات الطبيعية في التفاح ببطء، ما يوفر توصيلًا ثابتًا للطاقة مع تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم. وفقًا لما نشره موقع healthshots

يحتوي التفاح على خصائص قد تساعدك على إنقاص الوزن، فهي غنية بالألياف والعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي ستبقيك ممتلئًا وتجعل جسمك يحرق المزيد من الدهون، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية، وإليك كيف يساعد التفاح في إنقاص الوزن.

1. منخفضة السعرات الحرارية

تحتوي التفاحة متوسطة الحجم على حوالي 86 % من الماء. الأطعمة الغنية بالمياه مرضية للغاية، وتساهم في تقليل تناول السعرات الحرارية. كما يقلل الماء من كثافة السعرات الحرارية في الأطعمة. على سبيل المثال، تحتوي التفاحة متوسطة الحجم على حوالي 95 سعرة حرارية. وفقًا لدراسة نُشرت في Nutrients ، فإن الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية تزيد من الشعور بالشبع، وتقلل من استهلاك السعرات الحرارية، وتعزز فقدان الوزن.

2. غنية بالألياف

التفاح غني بالألياف الغذائية، وخاصة البكتين، الذي يساعد على تعزيز الشعور بالشبع. ويمكن أن يقلل هذا من إجمالي السعرات الحرارية عن طريق الحد من الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام . ووفقًا لدراسة نُشرت في Frontiers Nutrition ، فإن زيادة استهلاك الألياف يرتبط بانخفاض وزن الجسم وانخفاض خطر الإصابة بالسمنة. قد يؤدي تناول الألياف إلى إبطاء عملية هضم الطعام ويجعلك تشعر بالشبع مع عدد أقل من السعرات الحرارية.

3. الترطيب

"تحتوي التفاح على نسبة عالية من الماء (حوالي 86 %)، مما يساعد أيضًا على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة. يمكن أن يساعدك الماء الموجود في التفاح على الشعور بالشبع، مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها. يمكن أن يساعد الترطيب في تجنب الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يعد الترطيب الكافي ضروريًا لوظيفة التمثيل الغذائي المثلى،

4. مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض

تتمتع التفاح بمؤشر جلايسيمي منخفض (GI)، والذي يشير إلى مقدار ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام. تساعد الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في التحكم في نسبة السكر في الدم وإدارة الوزن عن طريق الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة بدلاً من زيادتها، كما هو موجود في Nutrients . دراسة أخرى نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، قد يساعد تناول نظام غذائي منخفض المؤشر الجلايسيمي في تجنب مرض السكري وأمراض القلب والعديد من الأورام الخبيثة.