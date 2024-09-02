شكرا لقرائتكم خبر عن عاوز تخس من غير ما تحس .. اشرب عصير الخيار بطريقة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك وتبحث عن طريقة صحية وفعالة لمساعدتك، فعليك تناول هذا المشروب الصحية الذي يحقق لك ما ترغب.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع healthshots أنه يمكنك تجربة ماء الخيار والنعناع، للتخلص من الوزن الزائد، حيث إن الخيار من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالفيتامينات والمعادن، كما يوفر الترطيب، ويرجع احتوائه العالي من الماء والألياف لزياد الشعور بالشبع وتقليل الشهية.

كما يساعد النعناع في تقليل الانتفاخ والألم، ولذا فإن الجمع بين الخيار والنعناع يجعل المشروب ممتعًا ومرضيًا لا يرطب الجسم فقط بل يتخلص أيضًا من الوزن الزائد.

ما هو ماء الخيار والنعناع؟

ماء الخيار والنعناع هو مشروب منعش ومرطب، ويتم صنعه عن طريق نقع شرائح الخيار وأوراق النعناع الطازجة في الماء، حيث يضيف الخيار نكهة خفيفة وبرودة إلى الماء، بينما توفر أوراق النعناع رائحة منعشة ومنشطة، فهذا المزيج يصنع مشروبًا لذيذًا وصحيًا ومنخفض السعرات الحرارية ويساعد على إنقاص الوزن بشكل فعال.

ما هي فوائد ماء الخيار والنعناع؟ - مشروب مرطب

يعد الترطيب الكافي ضروريًا للتحكم في الوزن، حيث يحتوي الخيار على سعرات حرارية منخفضة، ولكنه غني بالفيتامينات والمعادن والماء، مما قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية مثل فقدان الوزن، والترطيب المتوازن، وانتظام الهضم، وخفض مستويات السكر في الدم.

-منخفض السعرات الحرارية

الخيار منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients ، فإن تناول الأطعمة الغنية بمحتوى الماء والمنخفضة السعرات الحرارية يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، هذا الخليط من الخيار وماء النعناع يجعله مشروبًا خاليًا من السعرات الحرارية، وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع به طوال اليوم دون القلق بشأن إضافة سعرات حرارية غير ضرورية إلى نظامك الغذائي. إنه بديل رائع للمشروبات السكرية التي تساهم في زيادة الوزن.

- يثبط الشهية

أظهرت دراسة نشرت في مجلة Pharmaceuticals أن النعناع على وجه الخصوص له خصائص مثبطة للشهية . يمكن أن تساعد النكهة المنعشة ورائحة النعناع في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والتحكم في حجم الحصص، و يمكن أن يساعد شرب ماء الخيار والنعناع قبل الوجبات في كبح شهيتك وتسهيل تناول وجبة أصغر وأكثر توازناً.

- يحسن الهضم

يمكن أن يساعد ماء الخيار والنعناع في عملية الهضم . يحتوي الخيار على إنزيمات يمكن أن تساعد في تكسير الطعام. يمكن للنعناع أن يهدئ الجهاز الهضمي ويخفف الانتفاخ أو الغازات، كما وجدت دراسة نُشرت في مجلة Research Gate Journal . يعد الجهاز الهضمي الصحي مهمًا لفقدان الوزن، لأنه يضمن امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح ويمنع الانزعاج الذي يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

- يحسن جودة النوم

يمكن أن يساعد ماء الخيار والنعناع في تحسين النوم بعدة طرق.