شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختار العدسات اللاصقة المناسبة للعيون الجافة وطرق الحفاظ عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

جفاف العين، كما يوحي الاسم نفسه، هو حالة لا تنتج فيها العين ما يكفي من الدموع أو تكون الدموع ذات نوعية رديئة، ما يؤدي إلى الجفاف والتهيج وعدم الراحة، وهناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة، وبناءً على السبب يمكن للمرء أن يطلب الدعم من طبيب العيون. وبينما قد يوصي الأطباء بقطرات العين الطبية، والكمادات الدافئة، وتدليك الجفون، فإن بعض الأشخاص قد يُنصحون بارتداء النظارات ويمكنهم أيضًا اختيار العدسات اللاصقة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وأعيننا مبرمجة لإنتاج الدموع للحفاظ على الرطوبة في المنطقة ومع ذلك، يمكن أن تعوق هذه العملية عوامل مختلفة، بما في ذلك:

التعرض للمهيجات البيئية مثل الرياح وانخفاض الرطوبة، تكييف الهواء، الشمس، الدخان، الأبخرة الكيميائية، أو الحرارة

تلف الغدد الدمعية أو أي جزء من العين

بعض الأمراض، مثل متلازمة سجوجرن وأمراض المناعة الذاتية الأخرى

الحساسية

جراحة العيون، مثل جراحة الانكسار (الليزك) وجراحة الساد

تناول بعض الأدوية

ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة

عوامل العمر والجنس، وخاصة الجنس الأنثوي

ومن الآمن ارتداء العدسات اللاصقة في حالة جفاف العين. بشرط الالتزام بالإرشادات المناسبة. وتشمل هذه الإرشادات:

نوع العدسات اللاصقة التي يجب اختيارها

استخدام محلول عدسات لاصقة عالي الجودة ومتوافق مع عدساتك

تنظيف العدسات اللاصقة وتخزينها بشكل صحيح

إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة، مثل البقاء رطبًا، وأخذ فترات راحة من وقت الشاشة، واستخدام جهاز ترطيب في البيئات الجافة، وتجنب الدخان والعوامل المهيجة الأخرى.

مادة العدسة: استخدم عدسة تحتوي على نسبة عالية من الماء.

تصميم العدسة: استخدام عدسة صلبة أو عدسة منفذة للغاز

وفيما يلي بعض النصائح الأخرى للحفاظ على جودة العدسات من أجل صحة العين الجيدة:

تخلص من العدسات اللاصقة حسب إرشادات طبيب العيون الخاص بك.

قم بتغيير علبة عدساتك اللاصقة كل بضعة أسابيع لمنع تراكم الجراثيم.

لا ترتدي العدسات اللاصقة عندما تعاني من نزلة برد أو إنفلونزا أو عدوى في العين.

تأكد من أن عدساتك اللاصقة مناسبة لك بشكل صحيح من قبل طبيب العيون.

احرص على إجراء فحص دوري لعينيك لمراقبة صحتك وتحديث الوصفات الطبية الخاصة بك.

تجنب ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة إذا كنت تعاني من جفاف العين أو عدم الراحة.

