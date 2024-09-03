مدينة الملك فهد الطبية تحصل على اعتماد المجلس الأوروبي لجراحة السمنة والاضطرابات الأيضية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصل تجمع الرياض الصحي الثاني ممثلاً بمدينة الملك فهد الطبية, على اعتماد المجلس الأوروبي لجراحة السمنة والاضطرابات الأيضية؛ لتصبح مركز متميز في المجال والتمثيل الغذائي.

ويأتي هذا الإنجاز نظير الجهود المتميزة التي تبذلها المدينة الطبية في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتعزيز البحث العلمي في مجال جراحة السمنة، حيث يحرص التجمع على التزام مكوناته بتقديم أفضل الخدمات الصحية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة للكوادر الطبية.

ويعد هذا الاعتماد من قبل الاتحاد الدولي لجراحة السمنة والاضطرابات الأيضية (IFSO) خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المدينة الطبية كوجهة رائدة للرعاية الصحية في المملكة، حيث يسهم في تحسين نتائج المرضى ويوفر لهم خيارات علاجية متقدمة.

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