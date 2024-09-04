تدشين خدمة الرعاية التلطيفية المنزلية في طبية الملك عبدالله بمكة المكرمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، ممثلة في قسمي الرعاية التلطيفية والرعاية المنزلية، خدمة الرعاية التلطيفية التخصصية في المنزل، ضمن خططها الإستراتيجية في تحسين وتجويد تجربة المستفيدين بالخدمات الصحية وتقديم رعاية مبتكرة وشاملة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الخدمة التي تهدف إلى توفير رعاية صحية متكاملة لفئة مرضى الرعاية التلطيفية، مباشرة في منازلهم ، تقوم على زيارة فريق طبي متخصص في الطب التلطيفي بالتعاون مع طاقم الرعاية المنزلية، مما يسهم في تقليل معاناة المرضى ويجنبهم مشقة التنقل إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية.

وبيّن أن الخدمة تعتمد على متابعة حالة المريض بشكل دقيق ومستمر، وتقديم العلاجات الملائمة للأعراض التي قد تطرأ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الضرورية دون الحاجة لمغادرة المنزل.

وأضاف، أن الخدمة تشمل كذلك توصيل الأدوية الضرورية إلى منازل المرضى مجاناً، ما عدا الأدوية المخدرة والمقيدة، الأمر الذي يعزز من راحة المرضى ويسهم في تحسين جودة حياتهم عبر توفير الرعاية الطبية في بيئة مألوفة وداعمة.

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