8 خطوات للوقاية من سرطان الدم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت وزارة الصحة، عن عدد من النصائح والإرشادات التي تساعد في الوقاية من الإصابة بسرطان الدم، والمعروف طبياً بمرض “اللوكيميا”.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الوقاية من المرض، عبر تجنّب التدخين، والمحافظة على اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وأخذ قسط كافٍ من النوم، مع الحفاظ على وزن صحي.

وأضافت بأن خطوات الوقاية تشمل أيضاً أخذ فيتامين د حسب الاحتياج، وتجنّب التعرّض غير الضروري للأشعة، وتجنّب التعرض للسموم الصناعية، والبيئية، مثل ألياف الأسبستوس، والبنزين، والأمينات العطرية، وثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs).

ويعتبر سرطان الدم أحد أنواع سرطان خلايا الدم والأنسجة التي تنتج خلايا الدم مثل نخاع العظم، حيث يبدأ نخاع العظم بإنتاج خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية التي تدخل إلى مجرى الدم، وتبدأ بمنافسة خلايا الدم الطبيعية السليمة، وتمنعها من القيام بوظائفها بالشكل الصحيح.

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