شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى الأمين العام لـ"كاف" لبحث مستجدات المقر الجديد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

التقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفيرون اومبا الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وبحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الأوكسا.

وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بنقل المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقل الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لوزير الرياضة موافقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على نقل مقر الاتحاد إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون القائمة بالفعل بين الدولة المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ونوه أشرف صبحي عن حرص الحكومة المصرية على دعم والارتقاء بمنظومة كرة القدم الأفريقية على مستوي الأندية والمنتخبات بالقارة الأفريقية والتي باتت بالفعل منتخباتها القومية منافساً قويا لكبرى المنتخبات العالمية نتيجة الجهود المبذولة من قِبَل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي تجني ثمار جهودها المبذولة خلال الفترات الماضية.

جدير بالذكر أنه وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مقرا رئيسيا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمصر، بديلا عن مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.