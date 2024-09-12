شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات صباحية لتنظيف الكبد والكلى من السموم.. احرص عليها والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الكبد والكلى بشكل حاسم في العديد من العمليات المهمة في جميع أنحاء جسمك، من تكسير خلايا الدم القديمة، وتعزيز تخثر الدم، وتكسير الدهون إلى طاقة، وإزالة السموم إلى تنظيف وتصفية الدم من الجسم، فى السطور التالية نتعرف على عادات صباحية تساعدك على إزالة السموم من الكبد والكلى، بحسب موقع تايمز ناو.

يعد الكبد والكلى من أهم الأعضاء التي تعمل على مدار الساعة لإزالة المواد الضارة والسموم من جسمك. في حين أن الوظائف المهمة للكبد تشمل تصفية البكتيريا والحطام الخلوي وإنتاج الصفراء التي تساعد في تكسير الطعام لعملية التمثيل الغذائي، فإن الكلى تزيل الفضلات من الدم وتنتج البول وتتحكم في مستويات العديد من المواد في الدم.وبالتالي، مع مرور الوقت، يمكن أن يصبح كلا العضوين مليئين بالسموم، وخاصة مع نمط الحياة الذي يعيشه الجميع.

ويوصي الخبراء بإضافة بعض العادات الصباحية السهلة والسريعة لإزالة السموم من الكبد والكلى - ودعم وظيفتهما المثلى وتعزيز الصحة العامة.

الممارسات الصباحية لتنظيف الكبد والكلىإليك بعض الطرق للمساعدة في تطهير الكبد والكلى:

ترطيب الجسم

في اللحظة التي تستيقظ فيها، اشرب كوبين من الماء فقط، وفقًا للدراسات، نظرًا لأن وزن جسم الإنسان البالغ حوالي 60 % من الماء، فإن عضوًا واحدًا - من الدماغ إلى الكبد، يحتاج إلى الماء للعمل.

نظرًا لأن الكلى هي نظام الترشيح في جسمك، فإنها تتطلب ما يكفي من الماء لإفراز البول - المنتج الأساسي للنفايات الذي يسمح للجسم بإخراج المواد غير المرغوب فيها.

كما أن الكبد مسئول عن تصفية جسمك، والماء هو عنصر أساسي في هذه العملية، لذا، من خلال التأكد من شرب كمية كافية من الماء، فأنت تدعم الكبد والكلى بشكل فعال في الحفاظ على التوازن الداخلي لجسمك.

وفقًا للإرشادات المقترحة، يجب أن يكون تناولك اليومي من السوائل حوالي 15.5 كوبًا، أو 3.7 لترًا للذكور البالغين، و11.5 كوبًا، أو 2.7 لترًا للإناث البالغات.

ومع ذلك، قد يختلف هذا اعتمادًا على عدة عوامل، مثل عمرك، ومدى نشاطك، وما إذا كنت تعيش بحالة مرضية.



من المهم ممارسة بعض التمارين الرياضية في الصباح - وخاصة تمارين القلب والتنفس التي تساهم في إزالة السموم من أعضائك.

وفقًا للخبراء، تساعد التمارين الرياضية في تحفيز تدفق الدم، والمساعدة في الهضم، وتعزيز التخلص من السموم. توصي الدراسات أيضًا بممارسة اليوجا التي تساعد في تحسين وتعزيز عمل الكبد والكلى عن طريق تقليل التوتر وتعزيز الدورة الدموية.

وجبة الإفطار الصحية

ما تأكله في الصباح يحدد مسار يومك بالكامل. لذلك، وفقًا للخبراء، تناول وجبة إفطار صحية وطازجة ومغذية، حتى تتمكن كليتك وكبدك من العمل بأفضل ما يمكن.

ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، حيث يحتوي المشروب على فيتامين سي ومضادات الأكسدة - التي تطرد السموم وتدعم وظائف الكبد والكلى.

أيضًا، لتناول الإفطار، أضف أطعمة مثل الثوم والكركم والخضروات الخضراء التي تزود جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز عملية إزالة السموم الطبيعية.

قد تحتوي الفواكه مثل العنب والتوت البري على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الكلى والكبد من الترسب الدهني وتحسين قوتها ووظيفتها.

تناول المكملات الغذائية الداعمة

الفيتامينات هي مغذيات دقيقة حيث تحتاج إليها بكميات صغيرة كل يوم. بالنسبة للكبد والكلى، يمكنك دائمًا استشارة طبيبك للحصول على مكملات الفيتامينات التي تقوي وتعزز صحة هذين العضوين.

يعاني العديد من الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة من انخفاض مستويات فيتامين ب6 - وهو عامل مساعد مهم في العديد من التفاعلات الأيضية. وهو مطلوب لاستقلاب الجليوكسيلات، حيث أن الكثير من الأكسالات قد يؤدي إلى حصوات الكلى. وبالمثل، فإن مكملات فيتامين سي تعمل على تحسين صحة الكبد، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد. تقول الدراسات أن فيتامين سي يساعد في عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز وصحة الكبد بشكل عام.

الاستحمام

وفقًا للخبراء، فإن الاستحمام أول شيء في الصباح لا يجعلك تشعر بالنشاط فحسب. فهو ينظفك تمامًا ويزيل السموم.

استخدم فرشاة ناعمة لفرك بشرتك بلطف أثناء الاستحمام لتحفيز التصريف اللمفاوي - وهو أمر مهم لإزالة السموم من جسمك. يقول الأطباء أن التنظيف بالفرشاة الجافة فعال عند القيام به قبل الاستحمام بماء دافئ لتقشير خلايا الجلد الميتة وتحسين الدورة الدموية ودعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم.