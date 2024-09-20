شكرا لقرائتكم خبر عن حارب الشيخوخة والأمراض المزمنة بهذه التمارين والان مع تفاصيل الخبر

مع تقدمنا في العمر، يصبح من المهم للغاية أن نبقى نشطين للحفاظ على القوة والمرونة والصحة بشكل عام، وتساعد إضافة بعض التمارين البسيطة إلى يومك في مواجهة عملية الشيخوخة والوقاية من الأمراض المزمنة، حسبما أفاد تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. أفضل التمارين التي يجب الانتباه إليها تشمل:

تمارين القوة لصحة العضلات والعظام

إن ممارسة تدريبات القوة بانتظام تحمي من الخسارة الطبيعية لكتلة العضلات وكثافة العظام المرتبطة بالشيخوخة، كما أنه يحسن قوة العضلات وقدرتها على التحمل، ويشمل ذلك زيادة كثافة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بالهشاشة، كما أنه يحسن بشكل عام عملية التمثيل الغذائي، مما قد يساعد بشكل كبير في التحكم في الوزن.

ولعل أبرز الأمثلة لها: تدريبات الأثقال، وتمارين وزن الجسم مثل القرفصاء، والقفز، وتمارين الضغط.

ممارسة الرياضة للحفاظ على صحة القلب

وفقًا لخبراء اللياقة البدنية، فإنه من المهم جدًا العناية بالقلب والحفاظ عليه بصحة جيدة مع تقدم العمر، كما تعمل التمارين القلبية الوعائية على تدريب القلب والرئتين على العمل بشكل مثالي، كما تعمل على تحسين الدورة الدموية وضخ الدم في القلب، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، كما أنها توفر القدرة على التحمل والطاقة.

ولعل أبرز الأمثلة عليها: المشي السريع والركض وركوب الدراجات والسباحة.

اليوجا

احرص على ممارسة اليوجا للحصول على المرونة ومكافحة الشيخوخة، حيث تُظهر اليوجا نهجًا شاملاً نحو الشيخوخة الرشيقة، لذلك فإن دمج ممارسات اليوجا في الروتين اليومي له تأثيرات قوية جدًا على القوة العامة والمرونة وتعزيز صحة القلب.

تمارين التمدد

مع تقدم العمر تقل المرونة ويشعر الشخص بتصلب مع تقييد الحركة، وتمارين التمدد مفيدة جدًا في إدارة صحة المفاصل ومنع الإصابات، وتقلل من تصلب أو توتر العضلات، وتزيد من التوازن والتنسيق، وتقلل من آلام الظهر.

ولعل أبرز الأمثلة عليها: البيلاتس وتمارين التمدد الديناميكية