انت الان تتابع خبر بعد تشريع عطلة الغدير.. وزير السيد الصدر: لنثبت للعالم وحدتنا وسلمنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال صالح العراقي في تغريدة على تويتر، تابعتها الخليج 365، انه "لأول مرة في العراق يشعر المواطن الشيعي بحريته الحقيقية مطمئناً كل الاطمئنان وواثقاً كل الثقة بباقي الطوائف، ولأول مرة يستشعر المواطن الشيعي بهويته العقائدية الوطنية فلا طائفية تمنعه من ذلك ولا دكتاتورية تمنعه من ذلك ولا خلافات تمنعه من ذلك".وأضاف، :"نعم، كيف لا يشعر بهويته وحريته وبات (عيد الغدير) عيد إكمال الدين وإتمام نعمة الإسلام والولاية عطلة عراقية وكيف لا يشعر بأخوته مع السنّة الذين رفعوا أيديهم تأييداً لعيده كما أيّد الشيعة عطلة (حلبجة)".

وتابع،:"لنثبت للعالم وحدتنا وسلمنا ليكون العيد الأكبر شاهداً على عصمة محمد صلى الله عليه وآلة إذ بلغ ما أنزل إليه وشاهدا على عدل علي والعشق المتبادل بين محمد وعلي إذ رفع يديه معلناً ولايته فأيده آنذاك عمر فقال: بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فهنيئاً للعراقيين بكل طوائفه فهم ذلك اليوم العظيم الذي سيفيئ على العراقيين أجمع برفع البلاء وإبعاد شبح الظلم والإرهـاب والفساد والتشدد، فعلي رمز الأخوة والإنسانية والعدل وتكون عطلة حلبجة شاهداً على تهاوي الدكتاتور وظلمه إذ لا مكان له ولأتباعه في عراقنا الحبيب".