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في نشرة السومرية.. جدل الانتخابات المبكرة واقتراع كردستان وتزوير عقارات الفلوجة

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بغداد - ياسين صفوان - = اشتعال الجدل بشأن الانتخابات المبكرة.. انقسام الموقف بين الاطار التنسيقي.. ونواب يعدونها ارباكا للمشهد السياسي.

= المفوضية تمدد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات كردستان.. ولا بوادر اتفاق لانهاء ازمة حكومة كركوك.


= تفكيك شبكة تزوير استولت على عقارات بالفلوجة.. ومطالبات بتشكيل غرفة عمليات لكشف الفساد في الديوانية.

= حكم بالإعدام بحق عشرات المتاجرين دوليا بالمخدرات.. وحملة اعتقالات تطال اربعة واربعين مبتزا بتسع محافظات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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