انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. جدل الانتخابات المبكرة واقتراع كردستان وتزوير عقارات الفلوجة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = اشتعال الجدل بشأن الانتخابات المبكرة.. انقسام الموقف بين الاطار التنسيقي.. ونواب يعدونها ارباكا للمشهد السياسي.
= المفوضية تمدد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات كردستان.. ولا بوادر اتفاق لانهاء ازمة حكومة كركوك.
= تفكيك شبكة تزوير استولت على عقارات بالفلوجة.. ومطالبات بتشكيل غرفة عمليات لكشف الفساد في الديوانية.
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= المفوضية تمدد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات كردستان.. ولا بوادر اتفاق لانهاء ازمة حكومة كركوك.
= تفكيك شبكة تزوير استولت على عقارات بالفلوجة.. ومطالبات بتشكيل غرفة عمليات لكشف الفساد في الديوانية.
= حكم بالإعدام بحق عشرات المتاجرين دوليا بالمخدرات.. وحملة اعتقالات تطال اربعة واربعين مبتزا بتسع محافظات.
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