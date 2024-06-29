أشارت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في بيان الى انه "رغم أن إيران تعتبر الدعاية التي يبثها النظام الصهيوني حول اعتزامه مهاجمة لبنان حرباً نفسية، فإنها إذا شرعت في شن عدوان عسكري واسع النطاق، فإن حرباً طاحنة سوف تترتب على ذلك. جميع الخيارات، بما في ذلك. المشاركة الكاملة لجميع جبهات المقاومة مطروحة على الطاولة".

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: اذا هاجمت إسرائيل لبنان بعدوان شامل فإن مشاركة جبهات المقاومة بالحرب مطروحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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