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بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: اذا هاجمت إسرائيل لبنان بعدوان شامل فإن مشاركة جبهات المقاومة بالحرب مطروحة

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أشارت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في بيان الى انه "رغم أن إيران تعتبر الدعاية التي يبثها النظام الصهيوني حول اعتزامه مهاجمة لبنان حرباً نفسية، فإنها إذا شرعت في شن عدوان عسكري واسع النطاق، فإن حرباً طاحنة سوف تترتب على ذلك. جميع الخيارات، بما في ذلك. المشاركة الكاملة لجميع جبهات المقاومة مطروحة على الطاولة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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