نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مستشار كبير للرئيس الاميركي جو بايدن، تأكيده أن "الرئيس لا يزال ملتزما بالمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب"، مؤكدا انه "قد نشهد الكثير من التقلبات والمنعطفات خلال الأشهر المتبقية من الحملة".

كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال عن مستشار كبير لبايدن: الرئيس لا يزال ملتزما بالمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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