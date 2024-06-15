بغداد وكييف يجريان محادثات بشأن إحلال السلام في أوكرانيا

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت بوزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، على هامش مؤتمر قمة السلام في أوكرانيا الذي يعُقد في منتجع بروكنشتوك في مدينة لوتسيرن السويسرية".

وأجرى الجانبان خلال اللقاء بحسب البيان "محادثات معمّقة بشأن سبل تعزيز جهود إحلال السلام في أوكرانيا وإنهاء الحرب".

ونقل البيان عن حسين تأكيده على "أهمية تعزيز وتغليب الحلول الدبلوماسية والحوار البنّاء بين الأطراف المتنازعة، وذلك من خلال تعزيز الوساطات الدولية والاعتماد على مبادرات السلام المدعومة من جميع الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة".

كما تم "استعراض مستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجه تحقيق السلام الدائم، بما في ذلك الأزمات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن الحرب".

وشدد حسين على "موقف العراق الثابت والداعم للسلام"، مؤكداً أن "العراق يسعى لتعزيز جهوده بالتعاون مع المجتمع الدولي وكل من روسيا وأوكرانيا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".

وفي محور آخر، بحث حسين وكوليبا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وأوكرانيا، مع التركيز على توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية"، واتفق الطرفان على "عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في بغداد خلال عام 2024".