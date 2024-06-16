انت الان تتابع خبر تفاصيل اجتماع فؤاد حسين والأمير فيصل بن فرحان آل سعود في سويسرا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزارة الخارجية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، على هامش مؤتمر قمة السلام في أوكرانيا الذي عُقد في منتجع بروكنشتوك بمدينة لوتسيرن السويسرية".وأضاف البيان، أن "الجانبين اجريا خلال اللقاء محادثات معمّقة بشأن سبل تعزيز جهود إحلال السلام في أوكرانيا وإنهاء الحرب، وأكدا على أهمية تعزيز الحوار البنّاء بين الأطراف المتنازعة من خلال الوساطات الدولية والدبلوماسية، والاعتماد على مبادرات السلام المدعومة من الأمم المتحدة".

وأشار البيان الى، أن "المناقشات بين الوزير والأمير فيصل بن فرحان تناولت العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، مع التركيز على سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي".

وأكد حسين بحسب البيان، أن "العراق يسعى جاهداً لتعزيز جهوده بالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعكس التزام العراق بدوره الفعال في دعم السلم والأمن الدوليين".