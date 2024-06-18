انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. فصيل عراقي على قائمة الإرهاب وتفاهم عسكري بين بغداد وباريس والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - • واشنطن تدرج فصيلاً عراقياً على قائمة الإرهاب.. وتتوعد بمواجهة النفوذ الإيراني. بغداد - ياسين صفوان - • واشنطن تدرج فصيلاً عراقياً على قائمة الإرهاب.. وتتوعد بمواجهة النفوذ الإيراني. • لانهاء اعتمادها على التحالف الدولي.. بغداد تبحث مع باريس التفاهم العسكري المشترك وتطوير القطعات. • الالاف يتوجهون الى الاقليم لقضاء ايام العيد.. واربيل تؤكد انسيابية دخول السائحين الى المحافظة.



• مع اقتراب درجة الحرارة من الخمسين.. ازمة الكهرباء تتفاقم في البلاد.. والمواطنون غاضبون. • مع اقتراب درجة الحرارة من الخمسين.. ازمة الكهرباء تتفاقم في البلاد.. والمواطنون غاضبون. شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا

