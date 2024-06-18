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في نشرة السومرية.. فصيل عراقي على قائمة الإرهاب وتفاهم عسكري بين بغداد وباريس

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بغداد - ياسين صفوان - • واشنطن تدرج فصيلاً عراقياً على قائمة الإرهاب.. وتتوعد بمواجهة النفوذ الإيراني.

• لانهاء اعتمادها على التحالف الدولي.. بغداد تبحث مع باريس التفاهم العسكري المشترك وتطوير القطعات.

• الالاف يتوجهون الى الاقليم لقضاء ايام العيد.. واربيل تؤكد انسيابية دخول السائحين الى المحافظة.


• مع اقتراب درجة الحرارة من الخمسين.. ازمة الكهرباء تتفاقم في البلاد.. والمواطنون غاضبون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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