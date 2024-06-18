انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يبارك فوز بعثة الحج العراقية في المركز الأول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بارك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان فوز بعثة الحج العراقية بجائزة "لبيتم" الكبرى كأعلى بعثة حج اسلامية تقييما بالمعايير والمواصفات المطروحة لعام 1445 هجرية".



وأضاف: "بارك رئيس المجلس لهيئة الحج والعمرة ممثلة برئيسها الشيخ سامي المسعودي والكادر الوسطي من الموظفين والمساندين حصول الهيئة على المركز الاول للعام الثاني على التوالي".