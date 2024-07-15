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مجلس النواب يحدد موعد عقد جلسته وينشر جدول اعمالها

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسي
حدد مجلس النواب، اليوم الاثنين، موعد عقد جلسة جلسته، فيما نشر جدول اعمالها.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، ستعقد يوم السبت المقبل".

 

وأضافت ان "جدول اعمال الجلسة تضمنت 4 فقرات فقط"، مشيرة الى ان "الجلسة ستعقد في الساعة 11 صباحاً".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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