انت الان تتابع خبر الكشف عن رسالة من الحلبوسي الى السليمان بعد حديثه عن "الإقليم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف تحالف تقدم، الثلاثاء، عن رسالة من رئيسه محمد الحلبوسي الى الشيخ رعد السليمان بعد حديث الأخير بخصوص موضوع "الإقليم".