انت الان تتابع خبر البرلمان يتحرك لإقالة المسؤولين "الكبار".. هؤلاء أبرزهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب جمع تواقيع لاقالة كبار السن".

وبحسب المصدر، فإنه حال تم المضي بهذا الموضوع، فإن المشمولين بالإقالة هم "فالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي)، وعلي العلاق (محافظ البنك المركزي)، وعبد المطلب العلوي (محافظ بغداد)".

