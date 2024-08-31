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البرلمان يتحرك لإقالة المسؤولين "الكبار".. هؤلاء أبرزهم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب جمع تواقيع لاقالة كبار السن".

وبحسب المصدر، فإنه حال تم المضي بهذا الموضوع، فإن المشمولين بالإقالة هم "فالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي)، وعلي العلاق (محافظ البنك المركزي)، وعبد المطلب العلوي (محافظ بغداد)".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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