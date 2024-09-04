انت الان تتابع خبر احدهما الهجوم على القضاء.. تحالف خدمات يحدد خطأين وقع فيهما رئيس هيئة النزاهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محلي

اكد المتحدث باسم تحالف خدمات حسام الربيعي، ان رئيس هيئة النزاهة وقع في خطأين احدهما الهجوم على القضاء.

وقال الربيعي في تدوينة على X تابعتها الخليج 365، ان "استعمال الإعلام والهجوم على القضاء الغير مبرر كانا خطئين جسيمين وقع فيهما الاخ رئيس هيئة النزاهة كونه قاضي في الوصف".

وأضاف "ما قام به من تجاوز اليوم هو عمل مشين يسئ إلى مؤسسات الدولة ويثير الشكوك حول مؤسسة هو تربى فيها، إذ كانت ومازالت صمام أمان الدولة والحكومة والمجتمع وكان ظاهراً انعكاس انفعالاته وزج مشكلاته الشخصية والعمل على قذفها إلى مساحة أخرى".