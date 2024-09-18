الرئاسة المصرية: السيسي وبلينكن اتفقا على تكثيف الجهود المشتركة للتهدئة وخفض التصعيد

أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان ان "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن اتفقا على تكثيف الجهود المشتركة للتهدئة وخفض التصعيد". واوضحت ان "السيسي أكد لبلينكن رفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليميا".

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