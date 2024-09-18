وزير الخارجية التركي اتصل بميقاتي متضامنا وأكد دعم تركيا للبنان في هذا الوقت العصيب

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمناقشة التفجيرات التي استهدفت أجهزة البيجر في لبنان وأدت إلى إصابة نحو 3000 شخص. وخلال المكالمة، قدم فيدان تعازيه في ضحايا التفجيرات وأعرب عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه المحنة. وذكرت وكالة الأنباء التركية أن فيدان تلقى تفاصيل حول الحادث من ميقاتي وأكد على دعم تركيا للبنان في هذا الوقت العصيب.

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