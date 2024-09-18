افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الفرقة 98 في الجيش كان من المخطط استمرارها في غزة وتقرر في الأيام الأخيرة نقلها إلى الشمال".

وفي وقت سابق، أكدت القناة 14 الإسرائيلية، تحرك فرقة الكوماندوز 98 من الجنوب للعمل تحت قيادة الشمال حتى إشعار آخر.