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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة بالرياض (منها لحديثي التخرج)، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة بالتفصيل:

1- مهندس:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الميكانيكية التطبيقية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكهربائية التطبيقية، الهندسة الصناعية، الهندسة النووية) أو ما يعادلها.
– حديثي التخرج (سنتين فأقل).

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2- باحث علمي:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (فيزياء، فيزياء صحية، فيزياء نووية) أو ما يعادلها.
– حديثي التخرج (سنتين فأقل).

3- باحث علمي أول:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (فيزياء، فيزياء صحية، فيزياء نووية) أو ما يعادلها.
– الخبرة سنتين كحد أدنى بمجال الوظيفة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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