شكرا لقرائتكم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة بالرياض (منها لحديثي التخرج)، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة بالتفصيل:

1- مهندس:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الميكانيكية التطبيقية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكهربائية التطبيقية، الهندسة الصناعية، الهندسة النووية) أو ما يعادلها.

– حديثي التخرج (سنتين فأقل).

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2- باحث علمي:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (فيزياء، فيزياء صحية، فيزياء نووية) أو ما يعادلها.

– حديثي التخرج (سنتين فأقل).

3- باحث علمي أول:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (فيزياء، فيزياء صحية، فيزياء نووية) أو ما يعادلها.

– الخبرة سنتين كحد أدنى بمجال الوظيفة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا