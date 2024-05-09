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شكرا لقرائتكم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة بالرياض (منها لحديثي التخرج)، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة بالتفصيل:
1- مهندس:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الميكانيكية التطبيقية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكهربائية التطبيقية، الهندسة الصناعية، الهندسة النووية) أو ما يعادلها.
– حديثي التخرج (سنتين فأقل).
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2- باحث علمي:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (فيزياء، فيزياء صحية، فيزياء نووية) أو ما يعادلها.
– حديثي التخرج (سنتين فأقل).
3- باحث علمي أول:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (فيزياء، فيزياء صحية، فيزياء نووية) أو ما يعادلها.
– الخبرة سنتين كحد أدنى بمجال الوظيفة.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا