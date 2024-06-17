وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس قسم التسويق.

– مدير حسابات المبيعات.

– تنفيذي تسويق.

– مدير متجر.

– رئيس العمليات التجارية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2024م.

وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)