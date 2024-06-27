شكرا لقرائتكم الليل يأخذ من النهار بداية من الأسبوع القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والفلك: إنه من الأسبوع القادم يبدأ الليل يأخذ من النهار، ويستمر الأخذ 90 يومًا، وحينذاك يتساوى طول الليل مع النهار.

أطول نهار

وتابع الزعاق عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن الشمس تبدأ بالرجوع إلى الجهة الجنوبية بعد وصولها إلى ميلها الأعظم شمالًا إلى مدار السرطان، وفي هذا التوقيت نعيش أطول نهار. أما عندما تعود للجنوب إلى مدار الجدي فنعيش وقتها أطول ليل.

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ولفت إلى أن المسافة الزمنية بين وصول الشمس من مدار إلى مدار تستغرق 3 أشهُر تقريبًا.