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عمل متواصل للوصول إلى 30 مليون معتمر في السنة

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شكرا لقرائتكم عمل متواصل للوصول إلى 30 مليون معتمر في السنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الوكيل المساعد لشؤون العمرة، عبدالرحمن بن فهد، أن هناك عملًا متواصلًا للوصول إلى 30 مليون معتمر في السنة.

زيادة في الأعداد

وقال في تصريحات إلى قناة الإخبارية: إنه خلال كل عام يكون هناك زيادة في الأعداد لتحقيق ذلك الهدف، حيث وضعت الرؤية مستهدف عام بهذا الشأن.

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ولفت إلى أنه من المتوقع تحقيق المستهدف خلال السنة الحالية بزيادة مضطردة على غرار ما تم خلال الأعوام الماضية.

وتأتي تلك الجهود وسط منظومات من الخدمات التي تقدمها جميع الجهات ذات العلاقة بالحج والعمرة في المملكة؛ والتي تعمل على وضع الخطط اللازمة لذلك كل عام مع نهاية كل موسم حج استعدادًا للموسم القادم.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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