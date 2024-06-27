شكرا لقرائتكم حساب المواطن .. 5 أسئلة مهمة وإجاباتها بعد إعلان أهلية شهر يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يبحث العديد من المواطنين عن إجابات لعدد من الاستفسارات بشأن حساب متابعات الخليج 365 وصدور الأهلية وكذلك حالات توقف الدعم.

وتقدم “متابعات الخليج 365” فيما يلي العديد من الأسئلة وإجاباتها بشأن حساب متابعات الخليج 365 نستعرضها كما يلي:

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– كيف يمكن التحقق من أهلية حساب متابعات الخليج 365 لدورة يوليو؟

أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، مساء أمس الأربعاء، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 80 (شهر يوليو 2024)، ويمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا.

– ما حالات توقف صرف الدعم؟

يتساءل بعض المواطنين عن الأسباب التي يتوقف فيها صرف الدعم من برنامج حساب متابعات الخليج 365 حيث إن هناك بعض الأشخاص الذي توقف عنهم الدعم وذلك لعدة أسباب مثل عدم تحديث البيانات أو إدخال بعض البيانات الشخصية الخاطئة وغيرها من الأمور التي أعلن عنها حساب متابعات الخليج 365 ولم يتم الالتزام بها.

– متى تستحق الدفعة الجديدة دعم حساب متابعات الخليج 365؟

يتم تحديد الموعد الذي يتم فيه إيداع الدعم في حساب البنكي الخاص بالمستفيدين، حيث إنه خصص موعد أول عشرة أيام في الشهر يتم صرف الرواتب المستحقة في حسابات المستفيدين.

خصم دعم حساب متابعات الخليج 365 تتزايد حوله الكثير من التساؤلات، حيث يحرص حساب متابعات الخليج 365 على ضمان حصول المستفيدين على الدعم المستحق لهم بدقة، وذلك من خلال مراجعة بياناتهم بشكل دوري قبل كل موعد صرف، لذلك، ينصح بتحديث المستفيدين لبياناتهم بشكل منتظم، لتجنب أي تأخير في استلام الدعم أو التعرض لأي عقوبات، علاوة على ذلك يتم فحص البيانات من قبل المختصين، وعند وجود أي تغييرات.

وتتم مراجعة الحالة مرة أخرى وتعديل قيمة الدعم المستحق بناءً على ذلك، ويعتمد حساب الدعم على عدة عوامل، أهمها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري والتركيب العمري للتابعين.

ما أنواع الدخل في حساب متابعات الخليج 365؟

– راتب شهري: هو المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري أو قطاع غير ربحي، ويجب على المتقدم إدخال إجمالي الراتب. مع جميع البدلات (شاملًا نسبة التقاعد/ التأمينات).

– راتب تقاعدي: سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري.

– عوائد مالية وأعمال تجارية: وهي للعوائد الناتجة من الأنشطة التجارية أو الاستثمارات المالية أو عوائد الأعمال الحرة.

– برامج حكومية ودعومات ومكافآت: هو أي دخل من أي مصادر أخرى كبرامج الدعم الحكومية مثل

– مخصص من برنامج حافز

– مخصص من برنامج ساند

– مكافئة الأئمة والمؤذنين

– عوائد الأصول العقارية

– غير ذلك: أي مصدر آخر يمكن تحديده نصًّا مثل: الخراج والمناخ والمقررات السنوية أو مكافآت الطلاب ومكافآت أعضاء المجالس البلدية.