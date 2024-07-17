شكرا لقرائتكم جامعة حائل تعلن عن وظائف عبر جدارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة حائل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين والخريجات من حملة الدرجات العلمية المختلفة، عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) في مختلف التخصصات على النحو التالي:

التخصصات المتاحة:

– إدارة الأعمال

– إدارة المشاريع

– إدارة البنوك

– إدارة مالية

– المحاسبة

– المالية

– تمويل واستثمار

– الاقتصاد

– علم الحوسبة

– تجارة إلكترونية

– الإدارة العامة

– انظمة إدارية

– التمويل

– تصميم النظم

– محاسبة وتخطيط

– نظم الحوسبة

– علوم الحاسب

– نظم البرمجيات

– نظم الحاسب الآلي

– تحليل وتصميم النظم

– البرمجة وعلوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة مالية

– هندسية المياه

– هندسة طائرات

– هندسة التصميم الميكانيكي

– هندسة ديكور

– هندسة الإنتاج

– هندسة النظم

– هندسة ميكانيكية

– هندسة إدارة وتشييد

– هندسة مدنية

– وغيرها من التخصصات ذات الصلة

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الشروط المطلوبة:

– أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.

– اجتياز القدرة المعرفية المحدد للجامعيين (رجال ونساء).

– قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1446/1/10هـ من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الجمعة 1446/1/13هـ.