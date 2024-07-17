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جامعة حائل تعلن عن وظائف عبر جدارات

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شكرا لقرائتكم جامعة حائل تعلن عن وظائف عبر جدارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة حائل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين والخريجات من حملة الدرجات العلمية المختلفة، عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) في مختلف التخصصات على النحو التالي:

التخصصات المتاحة:

– إدارة الأعمال
– إدارة المشاريع
– إدارة البنوك
– إدارة مالية
– المحاسبة
– المالية
– تمويل واستثمار
– الاقتصاد
– علم الحوسبة
– تجارة إلكترونية
– الإدارة العامة
– انظمة إدارية
– التمويل
– تصميم النظم
– محاسبة وتخطيط
– نظم الحوسبة
– علوم الحاسب
– نظم البرمجيات
– نظم الحاسب الآلي
– تحليل وتصميم النظم
– البرمجة وعلوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة مالية
– هندسية المياه
– هندسة طائرات
– هندسة التصميم الميكانيكي
– هندسة ديكور
– هندسة الإنتاج
– هندسة النظم
– هندسة ميكانيكية
– هندسة إدارة وتشييد
– هندسة مدنية
– وغيرها من التخصصات ذات الصلة

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الشروط المطلوبة:

– أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.

– اجتياز القدرة المعرفية المحدد للجامعيين (رجال ونساء).

– قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1446/1/10هـ من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الجمعة 1446/1/13هـ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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