وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والرياض، والمجمعة، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس فريق الجرد والتنبؤ والتخطيط (تبوك).

– كبير موظفي المشتريات (الرياض).

– مدرب مراقب الحركة الجوية (المجمعة).

– أخصائي أول إدارة الأصول/ عمليات الصيانة (الطائف).

– مدير مشروع (الرياض).

– مهندس الدعم الفني (الطائف).

– رئيس عمليات سلسلة التوريد (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أغسطس 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 15 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)