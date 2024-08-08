مئات الوظائف الشاغرة بشركة الأمراء للسيراميك لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن توافر مئات الوظائف الشاغرة بشركة الأمراء لإنتاج السيراميك بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، برواتب مجزية وتأمينات ومواصلات ومزايا أخرى، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم:

وظائف شركة الأمراء للسيراميك

مطلوب عدد 20 مهندس كهرباء – ميكانيكا، حديثي التخرج.

مطلوب عدد 100 عامل فني، دبلوم صناعي مختلف التخصصات.

مطلوب عدد 100 عامل نظافة، لا يشترط مؤهل.

الشروط والمزايا

يشترط الحصول على مؤهل مناسب حسب الوظائف، كما يشترط أداء الخدمة العسكرية، والعمل 8 ساعات يوميًا، وتقدم الشركة للعاملين بها رواتب مجزية وسكن للمغتربين ووجبات، كما توفر مواصلات إلى محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية والمنوفية والسويس، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف:

للتقديم على الوظائف المتاحة يرجى الاتصال على مسؤولي الشركة عبر الأرقام التالي: 01228539800، أو التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل بالعنوان التالي: 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- وزارة العمل.