مطاعم القزاز تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات براتب 8000 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن مطاعم القزاز من خلال وزارة الشباب والرياضة، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام، لجميع المؤهلات، للعمل فورًا بفروع الشركة بوسط البلد ومصر الجديدة، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف ورابط التقديم عليها كالتالي: –

وظائف مطاعم القزاز لجميع المؤهلات

مطلوب مساعدين مدير مطعم. مطلوب مشرف وردية. مطلوب شيف شرقي. مطلوب مساعدين شيفات شرقي. مطلوب كاشير. مطلوب مساعد شيف شاورما.

الشروط والمزايا

أوضحت مطاعم القزاز أن الوظائف متاحة للخريجين من جميع المؤهلات، وخبرة لا تقل عن 2 سنة في الوظائف الإدارية، ويشترط ان لا يزيد السن عن 40 سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية حسب الخبرة، تصل إلى 8000 جنية، وتوفر مكافئات ووجبات وإضافي، والعمل 9 ساعات يوميًا، ويوم إجازة أسبوعيًا، وأجازات سنوية وبدل راحات، وتأمينات طبية واجتماعية.

رابط التقديم على وظائف مطاعم القزاز

للتقديم على الوظائف المعلنة بمطاعم القزاز يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف مطاعم القزاز“.