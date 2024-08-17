أسواق العثيم تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات للعمل فورا بالشركة برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة أسواق العثيم من خلال وزارة الشباب والرياضة، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، ولحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وذلك للعمل فورًا بفرع الشركة في “القاهرة – مصر الجديدة – قباء – النزهة – الزيتون – عين شمس – حدائق القبة -منشيه البكري – ولي العهد – مؤسسة الزكاة – مدينة نصر – المقطم – التجمع- الفسطاط – المعادي – زهراء المعادي – الجيزة – الهرم – العمرانية – فيصل – حدائق الأهرام- مدينة الفردوس – المهندسين – الدقي”، برواتب مجزية وتأمينات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة أسواق العثيم

مطلوب مشرف كاشير. مطلوب كاشير مطلوب موظفين FMC. مطلوب منسق ممرات. مطلوب بائعين عطارة. مطلوب بائعين خضار وفاكهة. مطلوب بائعين لحوم. مطلوب منسقين مجمدات. مطلوب بائعين بقالة. مطلوب محضرين طلبات. مطلوب سائقين فيسبا خاصة. مطلوب سائقين رخصة مهنية ثالثة. مطلوب مشرف بقال. مطلوب مشرف لحوم. مطلوب بائع مخبوزات.

الشروط والمزايا

أعلنت شركة أسواق العثيم على أن الوظائف متاحة لحملة جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، ولا يشترط خبرة، وأن لا يزيد السن عن 40 سنة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

وتقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية حسب كل وظيفة، وتأمينات طبية والعمل 9 ساعات يوميًا، وتوفر بدل مواصلات، كما توجد فرص للترقي للمتميزين ودورات تدريبية.

أماكن العمل:

القاهرة – مصر الجديدة – قباء – النزهة – الزيتون – عين شمس – حدائق القبة -منشيه البكري – ولي العهد – مؤسسة الزكاة – مدينة نصر – المقطم – التجمع- الفسطاط – المعادي – زهراء المعادي – الجيزة – الهرم – العمرانية – فيصل – حدائق الأهرام- مدينة الفردوس – المهندسين – الدقي.

كيفية التقديم على وظائف شركة أسواق العثيم

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المتاحة أعلاه، يرجى التقديم عبر التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة أسواق العثيم” ثم الحضور إلى العنوان التالي: 91شارع ترعة الزمر من شارع العمرانية الجيزة- بجوار محطة مترو الجيزة أمام النساجون الشرقيون -العمرانية -بفرع العثيم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024.