شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن طرح (11) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مختلف المجالات الوظيفية حسب المسميات والشروط التالية:

وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

– مسؤول تطوير المحتوى (Content Development)

– مسؤول العلاقات المجتمعية (Community Relation Lead)

– مسؤول التجزئة الثقافية (Cultural Retail Officer)

– مدير تنظيم تراخيص الترفيه والسياحة (Entertainment & Tourism Permitting Regulation Manager)

– مدير أول وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية (Digital and Social Media Senior Manager)

– أخصائي أول في تطوير السياسات والإدارة (Policy Development & Management Senior Specialist)

– أخصائي أول التميز في المشروعات (Procurement Excellence Senior Specialist Job)

– رئيس عمليات البروتوكول (Protocol Operations Lead)

– مدير عمليات النقل (Transit Operations Manager)

– مدير الامتثال والضمان الأمني (Security Compliance and Assurance Manager)

– مسؤول تسويق الأحداث (Event Marketing Lead)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– العلاقات العامة

– الاقتصاد

– التسويق

– التسويق الرقمي

– المحاسبة

– الأدب

– اللغويات

– اللغات والترجمة

– إدارة نظم المعلومات

– الهندسة الصناعية

– الهندسة الأمنية

– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.