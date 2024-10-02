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شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن طرح (11) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مختلف المجالات الوظيفية حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا
– مسؤول تطوير المحتوى (Content Development)
– مسؤول العلاقات المجتمعية (Community Relation Lead)
– مسؤول التجزئة الثقافية (Cultural Retail Officer)
– مدير تنظيم تراخيص الترفيه والسياحة (Entertainment & Tourism Permitting Regulation Manager)
– مدير أول وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية (Digital and Social Media Senior Manager)
– أخصائي أول في تطوير السياسات والإدارة (Policy Development & Management Senior Specialist)
– أخصائي أول التميز في المشروعات (Procurement Excellence Senior Specialist Job)
– رئيس عمليات البروتوكول (Protocol Operations Lead)
– مدير عمليات النقل (Transit Operations Manager)
– مدير الامتثال والضمان الأمني (Security Compliance and Assurance Manager)
– مسؤول تسويق الأحداث (Event Marketing Lead)
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التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– العلاقات العامة
– الاقتصاد
– التسويق
– التسويق الرقمي
– المحاسبة
– الأدب
– اللغويات
– اللغات والترجمة
– إدارة نظم المعلومات
– الهندسة الصناعية
– الهندسة الأمنية
– أو ما يعادلهم
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.