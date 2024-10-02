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شكرا لقرائتكم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (مراسل) لحملة الثانوية فأعلى (بدون خبرة) حسب الشروط والمتطلبات التالية:
وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
– مراسل (لحملة الثانوية فأعلى – لا يشترط الخبرة)
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الشروط لشغل الوظائف:
– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).
– لا يشترط توفر الخبرة.
مهام العمل:
– استلام ونقل الرسائل والمستندات داخل مباني الشؤون الصحية بالحرس الوطني.
– التنسيق بين الإدارات والمكاتب.
– فرز الرسائل المجمعة والبريد والعناصر الأخرى الجاهزة للتسليم وتحضيرهم للتوزيع.
– العمل كنقطة اتصال في حالة الحاجة إلى توزيع احتياطي أو استلام البريد بين الوكالات والشؤون الصحية.
– الحافظ على منطقة الرسائل مرتبة ومنظمة.
– أداء واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم على الوظائف متاح حالياً عن طريق الرابط: “اضغط هنا”، ويستمر حتى الأربعاء 1446/4/6هـ (الموافق 2024/10/9م).