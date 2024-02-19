متنوعة وجذابة.. شاهد إطلالات نجمات الفن في حفل ليالي سعودية مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- نادر نبيل

تنوعت إطلالات النجمات في أمسية حفل ليالي سعودية مصرية الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية اليوم.

واختارت العديد من الفنانات أذواقا مختلفة في الرقي، لتضفي جمالهم، وأنوثتهم، خلال حضورهن في هذا الحدث الفني الهام.

ونرصد في التقرير التالي إطلالات خطفن الأنظار في أمسية سعودية مصرية بدار الأوبرا المصرية.

دينا الشربيني:

ظهرت دينا بإطلالة سوداء، وارتدت فستانا بصيحة "الأوف شولد"، بكم واحد من الدانتيلا.

واعتمدت مكياجا رقيقا يتناسب مع إطلالتها.

إلهام شاهين:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين مرتدية، فستان أسود.

واعتمدت مكياجا خفيفا يتناسب مع إطلالتها.

ليلى علوي:

وظهرت الفنانة ليلى علوي مرتدية، بدلة باللون الأسود،

واعتمدت مكياجا فاقعا يتناسب مع إطلالتها.

منة شلبي:

ظهرت الفنانة منة شلبي مرتدية، فستان سواريه لامع.

ممزوج بلوني الأبيض والأسود، على شكل حرف v من عند الصدر.

جومانا مراد:

وظهرت الفنانة جومانا مراد مرتدية، فرو باللون الأحمر.

ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع.

نيللي كريم:

ظهرت الفنانة نيللي كريم مرتدية، فستان بيزك طويل سك.

من "المخمل" ونسقت معه عباءة مفتوحة طويلة بنفس اللون باللون المارون .

شيرين عبد الوهاب:

أطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطلالة لامعة، بفستان باللون الذهبي.

واختارت أن تترك شعرها الانسيابي للخلف.