شكلان يكشفان سرّ الأجسام الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعدّ سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويهدد حياة الكثيرين حول العالم.

ولكن هل تعلم أن شكل جسمك قد يلعب دورًا في زيادة أو تقليل

مخاطر الإصابة بهذا المرض؟

توصل فريق دولي من الباحثين أن الذين أصحاب شكلين من الأجسام، أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون، والمستقيم مقارنة مع غيرهم.

وشمل فريق البحث باحثين من جامعات برشلونة بإسبانيا، وليون بفرنسا، وريغنسبورغ بألمانيا، وهارفارد بالولايات المتحدة، ومستشفى ماساتشوستس العام، ومايو كلينيك، ونُشرت النتائج في دورية "ساينس أدفانسز".

وفي دراستهم، قيّم الباحثون شكل الجسم والميول الوراثية لدى 550 ألف شخص من بيانات البنك الحيوي البريطاني، لمعرفة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. مقارنتبعد ها بالبينات الوراثية لـ 800 ألف آخرين.

التفاحة

ووجد الباحثون أن طوال القامة مع شكل جسم يشبه "التفاحة"، يعني أن لديهم ميل وراثي لزيادة الوزن حول الوسط، وكانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم من أصحاب الأشكال الأخرى.

ووجدوا أن طوال القامة على شكل تفاحة يميلون أيضاً إلى الإصابة بمشاكل صحية أكثر في الجهاز الهضمي.

وظهر أيضاً أن الذين لديهم جينات تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بسبب نظام غذائي غير صحي كانوا أيضاً أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأشار البحث إلى أن نوعي الجسم لهما مسارات جزيئية فريدة للمرض، مدفوعة بأنماط وراثية معينة.

وبصفة عام، يبلغ خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان على مدى الحياة 1 من 23 للرجال، و1 من 25 للنساء، رغم أن عوامل أخرى تلعب أيضاً دوراً في احتمال الإصابة، وفي المقام الأول خيارات نمط الحياة.