برشلونة ومانشيستر يونايتد على اعتاب الاتفاق على انتقال سانشو للبلوجرانا

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة الميرور البريطانية ان نادي برشلونة الاسباني يقترب من ضم نجم فريق مانشيستر يونايتد سانشو على سبيل الاعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد اقتراب مسئولي البارسا في الوصول الى اتفاق مع مسئولي مانشيستر يونايتد لضم النجم الانجليزي .

وكان سانشو قد اعير الموسم الماضي الى نادي بروسيا دورتموند الالماني ونجح في الظهور بشكل طيب مع الفريق الالماني وقاده الى الوصول الى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال اوربا الا ان نادي بروسيا دورتموند لم يبدى رغبة في اتمام صفقة شراء سانشو بشكل نهائي مما دعي نادي مانشيستر يونايتد الى تسويق الاعب لاي نادي يرغب في شرائه بمقابل 50 مليون يورو ,

واضافت صحيفة الميرور : نادي برشلونة لن يستطيع شراء سانشو بشكل نهائي نظرا للظروف المالية التي يمر بها نادي برشلونة وبالتالي فالاتجاه حاليا لاتماما الصفقة على سبيل الاعارة لمدة موسم وربما موسمين مؤكدة ان النادي الاسباني سيحاول استغلال حالة عدم التوافق بين جوردون سانشو و ايريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشيستر يونايتد للضغط على اليونايتد لانهاء الصفقة .

وكشفت صحيفة الميرور ان سانشو رفض الاتعذار للمدير الفني ايريك تين هاج مما يجعل موضوع استمراره مع مانشيستر يونايتد امر شبه مستحيل وبالتالي الاقرب هو اعارته لاي نادي يرغب في ذلك والاقرب برشلونة الذي يبحث عن التعاقد مع جناح متميز .