جيدن فيلوجين على أعتاب الانضمام لصفوف برشلونة في الميركاتو

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحفية تناولتها الصحف الاسبانية، الصادرة صباح اليوم، بشأن صفقة جديدة على أعتاب الانضمام لفريق برشلونة خلال الانتقالات الصيفية.

وأكدت التقارير بدء الفريق الكاتالونى مفاوضات التعاقد مع جيدن فيلوجين، لاعب هال سيتي ،على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المقبل.

هذا ويلعب جيدن في مركز الجناح الأيسر ، وهو ما يبحث برشلونة عن تدعيمه مع صعوبة في التعاقد مع لاعبين كنيكو ويليامز ولويس دياز.

و شارك جيدن فيلوجين لاعب هال سيتي في 32 مباراة الموسم الماضي ، سجل 12 هدفًا وصنع ستة أهداف.

وعلى الجانب الآخر، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية سبب إصرار نادي برشلونة على التعاقد مع النجم الهولندي جيريمي فريمبونج، مدافع نادي باير ليفركوزن، هذا الصيف.

وأفادت بأن النادي الكتالوني يعتقد أن فريمبونج سيكون مناسب لخطط فليك الذي يرى أن كانسيلو غير منضبط تمامًا بالجانب التكتيكي، ويرون أنه يُمكن أن يكون مكملًا لـ لامين في الجهة اليُمنى