مشردة تسكن في منزل لمدة عام دون علم مالكه.. ما قصتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان واقعة غريبة، تتمثل في اختباء مشردة في منزل لمدة عام دون علم مالكه.

وبحسب موقع nbcnews، فإن الواقعة تعود إلى عام 2008، عندما ألقي القبض في اليابان على امرأة مشردة تسللت إلى منزل رجل وعاشت في خزانة ملابسه لمدة عام دون أن يتم اكتشافها، بعد أن اشتبه فيها عندما بدأ الطعام يختفي بشكل غامض.

الشرطة عثرت على المرأة البالغة من العمر 58 عامًا مختبئة في الحجرة العلوية لخزانة الرجل، واعتقلتها بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

قام صاحب المنزل بتثبيت كاميرات أمنية تنقل الصور إلى هاتفه المحمول بعد أن شعر بالحيرة من اختفاء الطعام من مطبخه.

والتقطت إحدى الكاميرات شخصًا يتحرك داخل منزله بعد مغادرته، واتصل بالشرطة معتقدًا أنه لص، ومع ذلك، عندما وصلوا وجدوا الباب مغلقًا وجميع النوافذ مغلقة، وبالبحث وجدوها في خزانة الملابس.

وأخبرت المرأة الشرطة أنه ليس لديها مكان للعيش فيه، وتسللت لأول مرة إلى منزل الرجل منذ حوالي عام عندما تركه مفتوحًا.

والخزانة هي جزء من غرفة على الطراز الياباني، وهي واحدة من عدة غرف في منزله المكون من طابق واحد حيث يعيش الرجل بمفرده - أو هكذا كان يعتقد.

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