الامارات | تعاون جديد يعزز حضور المرأة في قطاع النشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مبادرة «ببلش هير»، المنصّة العالمية الرامية إلى مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية، وتعزيز تكافؤ الفرص وإحداث التغيير الإيجابي المنشود في صناعة النشر، اتفاقية مع شركة Visa، بهدف تعزيز مساعي الطرفين لدعم المرأة في قطاع النشر وريادة الأعمال.

ووقعت الاتفاقية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة «ببلش هير»، والمديرة الإقليمية ونائب الرئيس الأول لـVisa في دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتورة سعيدة جعفر، على هامش مؤتمر الموزعين الدولي الذي اختتم أمس بالشارقة.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان على دعم النساء في دولة الإمارات بفرص تعليمية، وجلسات توجيه وإرشاد، ومعلومات مفصلة حول الأسواق، ونصائح مهنية، لمساعدتهن على ترسيخ أنفسهن في منظومات الأعمال الإقليمية والعالمية.

وفي خطوة أولى لتجسيد هذا التعاون المهم، قدمت الشركة الرعاية لصالة «ببلش هير» المشاركة في «مؤتمر الموزعين الدولي»، وأشرفت على تنظيم عدد من ورشات العمل للناشرات.

وبموجب الشراكة، ستعمل «ببلش هير» على دعم Visa في تنظيم الدورة المقبلة من مبادرة «هي التالية»، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمتلكها سيدات من خلال توفير التمويل والبرامج التدريبية والإرشادية، إذ ستسهم «ببلش هير» في الدورة المقبلة بوصفها شريكاً للمشروع، وستحرص على تقديم أفكار ورؤى فريدة عن القضايا المتعلقة بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على المستويين الإقليمي والعالمي في قطاع النشر.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «شكّل التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين عاملاً أساسياً لنجاح (ببلش هير) منذ انطلاقها في 2019، ويسرنا التعاون مع Visa والعمل معاً لمعالجة التفاوت القائم في تكافؤ الفرص في قطاعاتنا، إذ تتوافق أهدافنا وطموحاتنا بطرق عدة من خلال مشروع (هي التالية)، وستتيح لنا هذه الاتفاقية تعزيز الدعم الذي نقدمه للنساء في قطاع النشر وريادة الأعمال».

من جانبها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر: «إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع (ببلش هير) تسعى إلى تقليص الفوارق في الوصول إلى فرص متكافئة ضمن قطاع النشر العالمي، وسيسهم هذا التعاون في تعزيز التزامنا بدعم المرأة في صناعة النشر وريادة الأعمال».

وأضافت: «تؤكد مبادرتنا (هي التالية) على هذا الالتزام، لأنها المبادرة الأولى من نوعها، التي تخصص مساراً منفصلاً للناشرات، ومع الدعم الذي ستقدمه لنا مبادرة (ببلش هير)، نسعى لتمكين الشركات التي تمتلكها نساء من خلال برنامج (هي التالية)، الذي يقدم لهن التمويل والتدريب والإرشاد والتوجيه، فنحن ملتزمون معاً بتعزيز المساواة، وإشراك المرأة إلى جانب الرجل في كل مناحي صناعة النشر».

بدور القاسمي:

• التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين شكّل عاملاً أساسياً لنجاح (ببلش هير) منذ انطلاقها في 2019.

سعيدة جعفر:

• ملتزمون بتعزيز المساواة، وإشراك المرأة إلى جانب الرجل في كل مناحي صناعة النشر.

رؤية مشتركة

اختتمت أمس، فعاليات الدورة الثالثة من «مؤتمر الموزعين الدولي» في مركز إكسبو الشارقة، الذي ناقش على مدار يومين مختلف الحلول المبتكرة لضمان استمرارية وازدهار هذه الصناعة الحيوية.

وقال مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، منصور الحسني: «أظهر المؤتمر مرة أخرى قوة ودينامية صناعة النشر، فمن خلال جمع أكثر من 550 خبيراً في الصناعة من 76 دولة، نجحنا في بناء منصّة لتبادل المعرفة والتواصل والتعاون الاستراتيجي».

وأضاف: «هذا التجمع السنوي يشكل شهادة على الرؤية المشتركة للناشرين والموزعين وباعة الكتب في أنحاء العالم والرامية إلى دفع نمو وتطور هذا القطاع الحيوي، والتواصل البنّاء الذي شهدناه في المؤتمر سيمكن مجتمع صُنّاع الكتاب من التعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، ما يرتقي بالكلمة المكتوبة، ويرتقي بحياة القرّاء على في كل أنحاء العالم».

«ببلش هير»

استضافت صالة «ببلش هير» في «مؤتمر الموزعين الدولي»، الذي استضافته الشارقة، نخبة من المتحدثين والخبراء من قطاعي النشر والأعمال، موفرة للعاملات في قطاع النشر فرصة المشاركة في جلسات تعليمية وتثقيفية حول كيفية تحقيق أهدافهن المهنية والريادية، إلى جانب تقديم النصائح والتوجيهات المهنية، وفرص الحصول على الإرشادات الفردية المتخصصة، وصور فوتوغرافية مهنية.