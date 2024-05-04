ماذا يحدث للجسم عند الإفطار بطبق فول والبصل الأخضر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعتمد تأثير تناول طبق من الفول بالزيت الحار والبصل الأخضر صباحا على احتياجات الجسم والنظام الغذائي الخاص به.

وتقول الدكتور نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن هناك إيجابيات وسلبيات لتناول هذا الطبق صباحا.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن هذه الإيجابيات والسلبيات إلى ما يلي:

إيجابيات الإفطار بالفول والبصل الأخضر

وأكدت أن طبق الفول بالزيت الحار مع البصل الأخضر مليء بالألياف وضروري لبناء العضلات والأنسجة ويساعد على الشبع لفترة طويلة.

وأشارت إلى أن هذا الطبق مصدر للحديد وهو معدن أساسي يحمل الأكسجين للجسم ويمنع وجود الأنيميا.

وخلال حديثها أكدت أن طبق الفول بالزيت الحار والبصل مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

سلبيات الإفطار بالفول والبصل الأخضر

ونوهت إلى أن هناك بعض الأشخاص تناول هذا الطبق يكون ثقيلا على معدتهم، خاصة من يعانون القولون ولديهم حساسية الفول.

ونصحت باستشارة الطبيب قبل تناول هذا الطبق بانتظام كل يوم أثناء الصباح.

كما نصحت باستخدام زيت الزيتون بدلا من الحار، ووضع بعض الخضروات الغنية بالألياف إلى جانب الطعام، مثل الطماطم والخيار والخس والجرجير.

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