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الدنيا ربيع.. أجمل عبارات تهنئة شم النسيم 2024 (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - يحتفل المصريون بمناسبة شم النسيم 2024، والذي سيوافق يوم الاثنين المقبل، الموافق 6 من شهر مايو.

ويرتبط شم النسيم بتناول الفسيخ والرنجة وغيرهما من الأسماك المملحة، سواء في المنزل أو الحديقة، لكن ما هي أبرز رسائل التهنئة بهذه المناسبة؟.

- كل شم نسيم وأنت بخير والأسرة في سعادة.

- بمناسبة شم النسيم.. أتمنى لك والأسرة عاما مليئا بالفرح والنجاح.

- بباقة من الورد والياسمين وقبل زحمة الرسائل، اهنئك بشم النسيم.

- مع قدوم شم النسيم.. أرسل لك باقة من أجمل الورود يا زهرة حياتي.

- أتمنى لك شم نسيم بأجواء مليئة بالسعادة والفرح والألوان الزاهية.

- لصديقي العزيز، كل عام وأنتَ بخير، مع كل نسمة ربيعية أتمنى لكَ عامًا مليئًا بالصحة والسعادة والتوفيق.

- شم النسيم مناسبة للفرح والمسرات، نتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأحباب.

- الشمس تشرق ليوم سعيد.. بحلول شم النسيم ويارب المصاعب علينا تلين.

- أجمل التهاني بمناسبة شم النسيم، نتمنى لكم عامًا مليئًا بالنجاح والإنجازات.

- زهرة الحياة أريد أن أخبرك أننا نقترب من شم النسيم وأريد أن أبعث لك بأجمل الزهور التي لم نشاهدها من قبل.

ـ أرجو لكم أن تحيوا عيد شم النسيم بأجواء مليئة بالألوان الزاهية والسعادة.

ـ كل عام وانتم بخير بمناسبة يوم شم النسيم.

- مع كل نسمة ربيعية، أبعث لكم بأجمل التهاني وأطيب الأمنيات، راجين لكم حياة سعيدة.

- الشمس تشرق ليوم سعيد.. بحلول شم النسيم ويارب المصاعب علينا تلين.

- من القلب إلى القلب كل شم نسيم وأنتم بخير وسعادة يارب.

- مع تفتيح الزهور أرسل لك باقة من الورد لكل الأحباب والأصدقاء شم نسيم سعيد.

- أكتب إليكم كم من الحجاب يحمي، مثل عدد دقات القلب، وعدد الأوراق المتساقطة الموجودة على الأشجار، أبعث بتهنئة خاصة لشم النسيم.

- شم النسيم مناسبة للفرح والمسرات، نتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأحباب.

- إلى صديقي العزيز كل نسمة ربيع وأنت بصحة وسلامة شم نسيم سعيد عليك.

  • أقدم لكم كل الحب والمودة في شم النسيم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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