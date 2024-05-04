"تيك توكر" تترك طفلها ينزف في بث مباشر بدلا من إنقاذه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مروعة، ضحت "تيك توكر" تركية تُدعي "إم سي" بسلامة طفلها، رغبة منها في الحفاظ على متابعيها خلال بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، حيث إصابة طفلها بنزيف حاد فلي رأسه، واستمرت في التفاعل مع متابعيها بدلا من إسعافه.

وفقا لموقع "neoxmedya" التركي، في الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أُصيب الطفل "كاراجول" البالغ من العمر 7 سنوات بنزيف في الرأس بعد اصطدامه بالباب أثناء تواجده في المنزل.

وبالرغم من خطورة الحادث، رفضت الأم إغلاق البث المباشر، واستمرت في التحدث مع متابعيها، دون إظهار أي علامات واضحة على القلق أو الخوف.

وانهالت التعليقات على البث المباشر، حثت الأم على إغلاق الفيديو وطلب الإسعاف فورا، مُعبرين عن استيائهم من تصرفها.

وأثار سلوكها غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدوا تصرفها ووصفوها بالقاسية والتي تٌهمل صحة طفلها.

اتخذت السلطات التركية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المرأة، حيث اُتهمت بإصابة طفلها عمدا، وذلك بعد تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُحتجز حاليا داخل السجن.

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