ما هي فوائد وأضرار تناول القهوة في الصباح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إن تناول كوب من القهوة في الصباح العديد من الفوائد حيث أنها تحتوي على الكافيين، وهو منبه طبيعي يسهم في الشعور بالبهجة والنشاط العقلي والجسدي في الصباح والوقاية من تكون حصوات المرارة وتقوية الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالسكري والوقاية من الاكتئاب ومنع ألزهايمر وأنواع معينة من السرطان.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الشخص السليم يجب أن يتناول ما لا يزيد عن 400 ملجم من الكافيين في اليوم (2-4 فناجين من القهوة)، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

كما يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الكافيين موجود في مشروبات أخرى، مثل الشاي والكاكاو.

وتختلف حساسية الكافيين من شخص لآخر، فقد يعاني البعض من الصداع والغثيان وسرعة ضربات القلب بعد تناول كوب واحد فقط من القهوة.

ويفضل الكثيرون شرب القهوة على معدة فارغة، ولكن هذا المشروب لا يمكن أن يحل محل وجبة إفطار كاملة، وإذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، فإن تناول القهوة في الصباح على معدة فارغة يمكن أن تزيد من الأعراض المزعجة وحرقة المعدة، والارتجاع، وآلام البطن.

لذلك لتجنب الانزعاج، من الأفضل شرب القهوة بعد تناول الطعام، بالإضافة إلى أن دمجها مع الحليب أو كريمة قليلة الدسم يعد أفضل للمعدة.

ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الحليب والكريمة يرفعان مستويات الكوليسترول، لذلك يجب إضافة كمية قليلة منهما إلى القهوة.

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