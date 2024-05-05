مفاجأة.. لن تتخيل ما يفعله تناول فص من الثوم يوميا بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - الثوم يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية مثل فيتامين B6 وC والسيلينيوم والألياف لذا فهو يمكن أن يستخدم في علاج العديد من الحالات الصحية.

ووفقا لموقع " WIO News" يوجد 5 فوائد صحية لتناول فص ثوم واحد يوميا:

تقوية جهاز المناعة

وذلك بفضل احتوائه على مركبات مثل الأليسين، التي تتميز بخصائص مضادة للميكروبات، ما يسهم في تقوية جهاز المناعة ومنع العدوى.

الوقاية منة الأمراض المزمنة

يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة، ما الإصابة بالأمراض المزمنة.

مضاد للالتهابات

يحتوي الثوم على مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم وتخفيف أعراض الحالات الالتهابية.

إزالة السموم

يساعد الثوم على إزالة السموم والمعادن الثقيلة من الجسم، وبالتالي تعزيز الصحة العامة.

تحسين نوعية النوم

تناول الثوم الخام في الليل يساعد في تحسين نوعية النوم.

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