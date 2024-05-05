بتفطر على عربية فول؟.. هذا ما يحدث لجسمك والقولون العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لا يخلو يوم العيد من تناول ساندوتش الفول من عربة الفول، فهو بداية يومية مُشبعة ولذيذة، وغنية بالفوائد الغذائية.

أكدت الدكتورة داليا أحمد، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" ضرورة توخي الحذر عند تناول الفول من عربات الفول المنتشرة في الشوارع، وذلك لانتشار العديد من الممارسات الخاطئة التي تُشكل خطرا على صحة المستهلكين.

وقالت داليا إن بعض أصحاب عربات الفول يلجأون إلى استخدام مواد مثل "الشبّه وكربونات الصوديوم"، لتسريع عملية تحضير الفول، ما يسبب ضررا على صحة الكبد والكلى.

وتابعت أن إهمال النظافة في عربات الفول يؤدي إلى انتشار الأمراض المعوية، مثل التسمم الغذائي والإسهال والقيء، ارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن تناول الفول من عربات غير نظيفة يسبب تفاقم أعراض القولون العصبي، مثل انتفاخ البطن، الإمساك، تراكم الغازات، بالإضافة إلى أن عربات الفول بيئة مناسبة لانتشار جرثومة المعدة، وهي مرض يُصيب الجهاز الهضمي ويُؤثر عليه بشكل سلبي، ويُصعب علاجه.

ولفتت أخصائية التغذية العلاجية إلى عدم غسل الخضروات المستخدمة في السلطات بشكل كاف يُشكل خطرا لنقل الأمراض.

وأضافت أن بعض عربات الفول تلجأ إلى استخدام زيوت مغشوشة أو زيوت مهدرجة أخرى أقل تكلفة، ما يؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية، مثل سرطان الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، ارتفاع نسبة الكوليسترول، أمراض القلب.