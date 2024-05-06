الامارات | أغذية مهمة لصحة القلب.. كلمة السر في أوميجا 3

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتمتع الأحماض الدهنية أوميجا 3 بأهمية كبيرة لصحة القلب؛ إذ تحد من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية، حسب خبراء الجمعية الألمانية للتغذية.

وتعمل أوميجا 3 على خفض مستوى الكوليسترول بشكل عام ومستوى الكوليسترول الضار (LDL) بشكل خاص، ما يؤثر بالإيجاب على مستوى الدهون في الدم.

كما تساعد أوميجا 3 على تحسين خصائص تدفق الدم، وبالتالي تمنع الترسبات في الأوعية الدموية، الأمر الذي يحد من خطر تصلب الشرايين. وتتمتع أوميجا 3 بتأثير إيجابي على جهاز المناعة وتمنع التفاعلات الالتهابية في الجسم.

وتتمثل المصادر الغذائية لأوميجا 3 في المكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والرنجة، بالإضافة إلى الزيوت النباتية مثل زيت بذور اللفت وزيت الجوز وزيت فول الصويا وزيت بذر الكتان وزيت الزيتون.

وأشارت الجمعية الألمانية للتغذية إلى أن نقص أوميجا 3 في الجسم يحدث بسبب سوء امتصاص الدهون المزمن أو بسبب التغذية الاصطناعية الخالية من الدهون.

ويمكن الاستدلال على نقص أوميجا 3 في الجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل اضطرابات الرؤية وضعف العضلات والارتجاف.

وفي حالات النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.