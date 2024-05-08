الامارات | الأريكة التي تحلمون بها يوفّرها لكم مختصّون خبراء في متجر "تشاتلز آند مور"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "تشاتلز آند مور"، الشركة الرائدة في مجال قطع الأثاث والديكور وبيعها بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشهيرة بالتزامها الدائم بتوفير أروع القطع المميّزة بجودة التصنيع وأناقة التصميم، تدعو عملاءها إلى خوض تجربتهم المشوّقة للحصول على الأريكة المثالية التي لطالما حلموا بها. فانطلاقاً من قناعتها الراسخة بالدور الأساس الذي تلعبه الأرائك التي تشكل القلب النابض بالحيويّة في كل بيت، تقدّم "تشاتلز آند مور" استشاراتٍ شخصيّة يتولاها خبراء الأرائك في متجرها، تتيح لكلّ عميل اكتشاف الأريكة التي تناسب أسلوبه الخاص وتلبّي تطلعاته وتضمن راحته ورضاه.

في هذا السياق، قال يزن زعيتر في "تشاتلز آند مور": "انطلاقاً من إدراكنا الأهمية التي تتميّز بها الأرائك في كلّ بيت، وتأثيرها العميق على أجوائه العامة، يستقبل فريقنا المكوّن من خبراء متخصصين العملاء في المتجر، لتقديم المشورة والدعم الشخصي وكل ما يلزم لحصول كلٍّ منهم على الأريكة التي يبحث عنها، والتي لا يقف دورها عند جمال حضورها فحسب، بل يتعدّاه أيضاً إلى تلبية الاحتياجات العملية التي تقوم على التكامل بين الراحة والأداء العملانيّ".

من خلال مجموعةٍ لا مثيل لها من الأرائك المتنوّعة والأنيقة التي تتراوح تصاميمها بين البساطة والفخامة، تمتلك "تشاتلز آند مور" القدرة على إرضاء مختلف الأذواق وتلبية الاحتياجات المتفاوتة. جرى تصميم كلّ أريكة بدقّةٍ وعناية، لتشكل الأساس في الارتقاء بطابع أيّ مساحةٍ منزلية، ونشر الأجواء التي تغمر أفراد العائلة وضيوفهم بالراحة والجمال ودفء التواصل.

أبرز ما يميّز "تشاتلز آند مور" هو التزامها الثابت بالصناعة اليدوية الفائقة الجودة، والذي تترجمه بتصنيع كلّ أريكةٍ ضمن التشكيلات التي تنفرد بها بدقّةٍ متناهية، مع إيلاء أدقّ التفاصيل الأولوية، وفق أعلى المعايير، ويتولّى تصنيعها مورّدون موثوقٌ بهم من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وبولندا ودول أخرى في أوروبا.



تأتي مصادر الموادّ المستخدمة في صناعة الأرائك من أوروبا، بما في ذلك الإسفنج ذو الذاكرة الفائقة من إيطاليا، والخشب من مصادر مستدامة من مورّدين معتمدين من قِبل مجلس رعاية الغابات (FSC)، بحيث يحصل العملاء على قطع أثاثٍ موثوقٍ بمتانتها، فريدة بأسلوبها، ملفتة على الدوام، ومستدامة وصديقة للبيئة.

بالإضافة إلى كل ذلك، تمنح "تشاتلز آند مور" المتانة والاستدامة وسهولة الصيانة الأولوية في الأرائك التي تُعتمد فيها موادّ مثل القطن والكتان والبوليستر المعاد تدويره. وبفضل التقنيات المبتكرة في عالم تصنيع الأقمشة المقاومة للبقع والسهلة التنظيف من علاماتٍ تجارية شهيرة مثل FibreGuard وAquaclean، تضمنون الراحة التي تحلمون بها، مع أرائك مصمّمة خصيصاً لكم، صديقة للبيئة، وعملية في الوقت ذاته.

من الاقتصادية إلى الفاخرة، تناسب أرائك "تشاتلز آند مور" كل ميزانية، مع تشكيلة من الأسعار تتراوح بين 2,500 درهم إماراتي إلى 40,000 درهم إماراتي.

بانتظار جميع الراغبين في اكتشاف الأريكة المثالية لمنزلهم والضامنة لراحتهم، خبراء متخصصون في متجر "تشاتلز آند مور"، على أهبة الاستعداد لإرشاد كلّ عميل إلى كيفية الاختيار السليم، وضمان عثوره على الأريكة التي تعكس أسلوبه الفريد، وترتقي بمفاهيم الراحة والأجواء الدافئة في مساحة المعيشة الخاصة به.



هل أنت جاهز للعثور على أريكة مثالية لك؟ تواصل معنا عبر الهاتف على +971 4 609 7533 أو قم بزيارة معرضنا في مول الإمارات، الطابق الأول، للحصول على إرشادات الخبراء ومساعدة في رحلة اختيار الأريكة الخاصة بك.